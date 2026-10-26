Медведев предложил создать рабочую группу по анализу случаев искажения истории

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Необходимо сформировать отдельную рабочую группу, которая будет заниматься анализом и обобщением наиболее типичных случаев искажения истории. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!".

Новое подразделение, по его словам, должно появиться в составе экспертного совета движения. Он подчеркнул, что подобные примеры встречаются повсеместно и касаются истории любого государства.

В числе направлений, которые предстоит охватить рабочей группе, он назвал факты колониального периода, события недавнего прошлого и Второй мировой войны. Отдельно Медведев указал на распространение ложной информации о странах мирового большинства.

"С этим тоже мы все время сталкиваемся", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ будет продолжать борьбу с попытками фальсификации истории и искажением правды о Второй мировой войне. Она отметила, что среди методов борьбы – распространение достоверной информации и консолидация сторонников.

Захарова напомнила, что Европарламент принял ревизионистские резолюции о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны. В результате СССР и Третий рейх оказались уравнены, что противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН и подрывает основы послевоенного мироустройства.

