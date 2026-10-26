Рада в 21-й раз продлила мобилизацию на Украине

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Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию до 29 января 2027 года. За это решение проголосовал 281 депутат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Мобилизация должна была завершиться 31 октября. Украинский парламент продлевает ее уже в 21-й раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на нейтральный статус страны и сокращение армии, назвав эти условия "красными линиями". Так он отреагировал на предложения США по урегулированию конфликта, которые спецпосланник Стив Уиткофф передал Владимиру Путину.

По словам Зеленского, предложения затрагивают вопросы безопасности Украины, однако Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО и самостоятельно определять численность ВСУ. При достаточном финансировании украинский лидер хотел бы сохранить армию численностью 800 тысяч человек.

В качестве альтернативы членству в Альянсе он допустил двусторонние гарантии безопасности со стороны США при условии их одобрения американским конгрессом и украинским парламентом.