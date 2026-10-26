Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:49

Политика

Зеленский отверг нейтральный статус Украины и сокращение армии

Фото: ТАСС/AP/Dan Bashakov

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на нейтральный статус или сокращение армии в рамках возможного урегулирования конфликта. Эти условия он назвал "красными линиями". Об этом Зеленский заявил в интервью местным СМИ, передает РИА Новости Крым.

Так он прокомментировал предложения США, которые спецпосланник Стив Уиткофф передал Владимиру Путину после переговоров в Осло. По словам Зеленского, в документе затронуты вопросы безопасности, однако Киев не готов идти на уступки по ключевым для себя позициям.

Он считает, что защиту Украины должны обеспечивать членство в НАТО и сильная армия. При этом численность ВСУ Киев должен определять самостоятельно, без согласования с Москвой или Вашингтоном.

При наличии достаточного финансирования Зеленский хотел бы сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих. Если Украина вступит в НАТО, войско может быть меньше – в зависимости от готовности Альянса участвовать в его содержании.

В качестве альтернативы членству в НАТО Зеленский допустил двусторонние гарантии со стороны США. Такие обязательства, по его мнению, должны быть закреплены юридически и одобрены конгрессом США и украинским парламентом. Еще один возможный вариант – гарантии с участием "коалиции желающих".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Он уточнил, что первая трехсторонняя встреча на экспертном уровне будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Украина хотят заключить мирную сделку по урегулированию конфликта.

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика