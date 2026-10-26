Зеленский отверг нейтральный статус Украины и сокращение армии

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на нейтральный статус или сокращение армии в рамках возможного урегулирования конфликта. Эти условия он назвал "красными линиями". Об этом Зеленский заявил в интервью местным СМИ, передает РИА Новости Крым.

Так он прокомментировал предложения США, которые спецпосланник Стив Уиткофф передал Владимиру Путину после переговоров в Осло. По словам Зеленского, в документе затронуты вопросы безопасности, однако Киев не готов идти на уступки по ключевым для себя позициям.

Он считает, что защиту Украины должны обеспечивать членство в НАТО и сильная армия. При этом численность ВСУ Киев должен определять самостоятельно, без согласования с Москвой или Вашингтоном.

При наличии достаточного финансирования Зеленский хотел бы сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих. Если Украина вступит в НАТО, войско может быть меньше – в зависимости от готовности Альянса участвовать в его содержании.

В качестве альтернативы членству в НАТО Зеленский допустил двусторонние гарантии со стороны США. Такие обязательства, по его мнению, должны быть закреплены юридически и одобрены конгрессом США и украинским парламентом. Еще один возможный вариант – гарантии с участием "коалиции желающих".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Он уточнил, что первая трехсторонняя встреча на экспертном уровне будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Украина хотят заключить мирную сделку по урегулированию конфликта.