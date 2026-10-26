Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после подсчета 15% голосов

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Правый кандидат, сенатор Флавиу Болсонару вышел в лидеры на выборах президента Бразилии. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда, опубликованные после обработки 15,38% бюллетеней.

По итогам подсчета, у Болсонару 50,10% голосов. Его соперник, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, набирает 49,90%.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел в воскресенье, 25 октября. Победитель выборов вступит в должность главы государства 1 января 2027 года.

Первый тур выборов бразильского президента прошел в начале октября. По итогам голосования за Болсонару проголосовали 47,03% избирателей, а за Лулу да Силву – 45,16%. Оба кандидата прошли во второй тур.