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05 октября, 08:40

Политика

Болсонару опередил Лулу да Силву в первом туре выборов президента Бразилии

Фото: AP Photo/Andre Penner

Сенатор Флавио Болсонару опережает действующего главу Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в первом туре выборов президента. Об этом сообщает RT со ссылкой на Высший избирательный суд страны.

После обработки 98,65% голосов за Флавио Болсонару проголосовали 47,27% избирателей. За Лулу да Силву – 44,88%.

Болсонару выбрали 55 миллионов человек, его оппонента – приблизительно 53 миллиона. Сенатор опережает действующего главу страны на 2 миллиона голосов.

При этом оба кандидата прошли во второй тур президентских выборов. Он состоится 25 октября.

Ранее Владимир Путин и Лула да Силва в ходе беседы обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования.

В Кремле дополнили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.

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