Болсонару отказался признавать итоги президентских выборов в Бразилии

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Кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, уступивший во втором туре президентских выборов в Бразилии, отказался признать результаты голосования. Об этом он объявил во время выступления перед сторонниками.

Болсонару заявил, что итоги выборов должны быть аннулированы. Причиной он назвал решение судебных властей продлить время голосования на два часа.

"То, что произошло сегодня, было неприемлемым. Впервые в истории росчерком пера меняются правила избирательного процесса. Выборы должны были быть аннулированы. Признать такой результат невозможно", – цитирует Болсонару ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки протоколов, победу на них одержал действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Он набрал 51,75% голосов, тогда как Болсонару получил 48,25%.

При этом по результатам первого тура выборов, который состоялся в начале октября, Болсонару обгонял Лулу да Силву, заручившись поддержкой 47,03% избирателей. Действующий президент тогда получил 45,16% голосов.