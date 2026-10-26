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26 октября, 08:53

Экономика

Москва помогает бизнесу получить целевое финансирование под разные задачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году 88% финансирования, которое столичные предприниматели привлекли при поддержке Московского гарантийного фонда, пошло на пополнение оборотных средств. На исполнение контрактов пришлось 8%, на инвестиционные цели – 4%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Такое распределение отражает конкретные задачи компаний. Оборотные средства нужны, например, для закупки товаров к сезону, пополнения складских запасов или приобретения сырья для выпуска новой партии.

Финансирование под контракты позволяет начать работу по заказу до оплаты от заказчика: закупить материалы, организовать производство или оплатить подрядчиков. Инвестиционные средства направляют на новое оборудование, модернизацию линий или покупку дополнительных производственных помещений.

Для этих задач предпринимателям доступны 5 городских программ льготного финансирования. Они предусматривают кредиты на специальных условиях для приоритетных отраслей, финансирование под залог прав на интеллектуальную собственность, поддержку экспортных поставок, льготный факторинг и онлайн-кредитование без имущественного залога.

С 2020 года в рамках этих программ заключили более 40 тысяч договоров на общую сумму 470 миллиардов рублей. В зависимости от инструмента бизнес может привлекать деньги на текущую деятельность, новые проекты и развитие.

Московский гарантийный фонд подведомствен городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. Он помогает малому и среднему бизнесу привлекать финансирование, когда не хватает собственного залога.

Максимальный размер поручительства составляет 100 миллионов рублей, при этом фонд может обеспечить до 70% суммы финансирования. Гарантийная поддержка применяется не только при кредитовании: поручительство также используют при банковских гарантиях, лизинге, факторинге и аккредитивах.

Кондитерское производство "Фрикейк", поставляющее продукцию в крупные розничные сети, в 2023 году оформило кредит на пополнение оборотных средств с поручительством фонда. В этом году компания привлекла льготный кредит при поддержке фонда на покупку оборудования для расширения производства. За время сотрудничества выручка предприятия выросла более чем в 4 раза.

Предприятие ОКБ "Булат" с 1996 года разрабатывает и производит высокоточное лазерное оборудование для сварки, наплавки, резки, гравировки и других технологических операций. В 2022 году ему требовались средства на пополнение оборотного капитала, в 2025 году – на ремонт производственного помещения. В текущем году поручительство фонда помогло получить банковскую гарантию для контракта с крупным заказчиком и приступить к его исполнению.

Подобрать подходящий финансовый инструмент помогают специалисты центра содействия кредитованию Московского гарантийного фонда. Они консультируют по условиям программ, требованиям финансовых организаций и помогают подготовиться к обращению в банк, а также разобраться в порядке получения гарантийной поддержки.

В свою очередь, компания "Экстра М" с начала года выпустила более 23 тысяч тонн макаронных изделий. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятие планирует увеличить производственные мощности на 15%.

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