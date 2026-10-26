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26 октября, 13:43

Происшествия

Журналист Карпов заявил, что ВСУ атаковали беспилотником поезд с футболистами "Локомотива"

Фото: телеграм-канал "ФК "Локомотив" Москва"

Поезд с футболистами клуба "Локомотив" попал под атаку украинского беспилотника под Воронежем. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в мессенджере MAX.

По его информации, пострадали 5 человек, один находится в тяжелом состоянии. Медицинский персонал команды помогал пострадавшим.

"Из паровозов никого не задели", – подчеркнул журналист.

Карпов добавил, что беспилотник ударил по составу на четыре вагона дальше от того места, где ехали футболисты. Они возвращались в Москву после матча с "Ростовом". В настоящее время команда направляется в Москву на автобусе.

Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Воронеж ночью 26 октября оказался поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. Всего от вражеских ударов по городу и близлежащим районам пострадали 17 человек и еще 2 погибли.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте. Кроме того, транспортная прокуратура организовала свою проверку в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры региона.

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