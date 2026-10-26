Прокуратура начала проверку по факту повреждения железной дороги в Воронежской области

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ночь на 26 октября на Воронежскую область произошел массированный налет украинских дронов. Над городом и его окрестностями было уничтожено 113 беспилотников, более 70 из которых – непосредственно над Воронежем. Губернатор Александр Гусев сообщил о двух погибших мужчинах и 17 пострадавших, включая ребенка.

Кроме того, пожары возникли на ряде промышленных объектов, в деловом квартале, жилом многоэтажном здании, двух дачных массивах, на территории школьного стадиона и в гаражном кооперативе.

Вместе с тем в результате атаки на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги было приостановлено движение. На участке отсутствовало напряжение в контактной сети, также на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва.

Спустя время движение было восстановлено. При этом отмечалось, что из-за сбоя задерживаются 18 пассажирских поездов. Пассажирам помогают сотрудники поездных бригад.