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26 октября, 11:59

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CNN: США могут начать эвакуацию своих диппредставительств на Ближнем Востоке

США могут начать эвакуацию своих диппредставительств на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/borjomi88​

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены либо эвакуировать свои дипломатические представительства на Ближнем Востоке, либо сократить их штаты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на CNN.

По данным источника телеканала, приказ об отъезде пока получило только посольство в Эр-Рияде. Это единственное дипломатическое представительство США в регионе с таким распоряжением. Остальные посольства, как ожидается, получат аналогичные указания, а персонал других представительств сократят из-за кадровых ограничений.

Американские военные на Ближнем Востоке готовы приступить к "новым, потенциально крупным военным операциям" против Ирана в течение 96 часов после получения распоряжения от президента США Дональда Трампа. По его словам, ему предстоит принять решение: "покончить" с Ираном или заключить сделку.

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном. Одновременно с этим американский лидер сообщил, что "кое-что произойдет довольно скоро".

В свою очередь, в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для прекращения текущего конфликта. В ведомстве добавили, что эскалация не выгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе.

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