Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Нет, думаю, мы не ведем переговоры. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет", – добавил американский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обстановка на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны. По словам министра, исламабадский меморандум между США и Ираном содержит все необходимое для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло.

Российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, отметил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Дипломат добавил, что эскалация невыгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе.