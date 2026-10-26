До 39 выросло число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество вагонов грузового поезда, сошедших с путей в Свердловской области, увеличилось до 39. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее в ведомстве сообщали о сходе 20 вагонов утром 26 октября на перегоне путевого поста Макарцево – Седельниково в Свердловской области. После инцидента загорелись семь цистерн.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было локализовано на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, отрытое горение потушили. Никто не пострадал. Однако в результате инцидента был затронут габарит соседнего железнодорожного пути, что сделало его небезопасным для движения. В связи с этим движение на данном участке было полностью остановлено.

К месту ЧП стянули восстановительные и пожарные поезда, а также специализированную технику. Всего к работам привлекли 250 специалистов СвЖД. Пассажирские составы через этот участок не ходят, грузовое движение приостановлено, организована проверка.