Движение поездов приостановили на перегоне в Свердловской области после схода вагонов

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Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области приостановлено после схода вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

"На месте происшествия работают восстановительные и пожарные поезда и другая специализированная техника", – говорится в сообщении.

К работам привлекли 250 специалистов СвЖД. Пассажирские поезда через этот участок не курсируют.

Инцидент произошел 26 октября. На перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково сошли с рельсов 20 вагонов. В результате загорелись 7 цистерн, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет. Был нарушен габарит соседнего пути, движение там приостановлено. По данному факту следователи начали проверку.