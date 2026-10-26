26 октября, 10:28Происшествия
Движение поездов приостановили на перегоне в Свердловской области после схода вагонов
Фото: 66.mchs.gov.ru
Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области приостановлено после схода вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
"На месте происшествия работают восстановительные и пожарные поезда и другая специализированная техника", – говорится в сообщении.
К работам привлекли 250 специалистов СвЖД. Пассажирские поезда через этот участок не курсируют.
Инцидент произошел 26 октября. На перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково сошли с рельсов 20 вагонов. В результате загорелись 7 цистерн, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Пострадавших в результате ЧП нет. Был нарушен габарит соседнего пути, движение там приостановлено. По данному факту следователи начали проверку.