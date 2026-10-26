Открытое горение ликвидировали после схода вагонов на Урале

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Спасатели ликвидировали открытое горение после схода вагонов поезда в Свердловской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в ночь на 26 октября на перегоне Решеты – Седельниково. По предварительным данным, всего сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, а затем 7 цистерн загорелись. Восстановительный поезд отбуксировал 54 негорящих вагона на безопасное расстояние.

В результате случившегося никто не пострадал, однако движение грузовых поездов на перегоне приостановили. Пассажирские поезда через этот участок не курсируют.

Следователи по факту инцидента организовали проверку. На место ЧП направились следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура также начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

