Свыше 100 гектаров земли выделили в Москве для реализации МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по сентябрь Москва предоставила инвесторам и городским застройщикам свыше 100 гектаров земли в 11 административных округах для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проекты охватывают разные сферы – от производства и деловой недвижимости до образования и транспорта. Такое разнообразие помогает учитывать потребности разных районов", – рассказал Ефимов.

Больше всего проектов, а именно 13, запланировано в ТиНАО. Еще 7 объектов построят в Северо-Западном административном округе, 6 – в Центральном, по 4 – в Западном и Юго-Западном. Еще 3 проекта реализуют на юге столицы, по 2 – на востоке и севере, по 1 – на северо-востоке и юго-востоке Москвы.

При разработке проектов учитывают, как будущий объект впишется в городскую среду. Перед заключением договора город определяет возможные цели использования территории, чтобы соотнести планы инвестора с задачами развития района. Конкретные параметры и назначение объекта зависят от особенностей участка и утвержденных градостроительных решений.

Под образовательный комплекс, школу и дошкольное учреждение инвесторам выделили около 6 гектаров в Восточном и Юго-Западном административных округах. В них смогут учиться 2,2 тысячи школьников и 550 воспитанников.

Ранее сообщалось, что в Москве построили 10 торгово-бытовых объектов с начала 2026 года. Их общая площадь составляет около 102 тысяч квадратных метров. Торговые объекты появились в 8 столичных округах. Они были возведены за счет внебюджетных средств финансирования.

