Здание полиции с физкультурно-оздоровительным комплексом возведут в Щукине

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Новое здание полиции с физкультурно-оздоровительным комплексом построят в районе Щукино на северо-западе Москвы. Соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) уже утвержден, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок площадью 2,56 гектара расположен на улице Маршала Рыбалко. Предельная площадь новых отдельно стоящих объектов составит порядка 29 тысяч "квадратов". Работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам Ефимова, правоохранители получат удобное место для работы и занятий спортом. Здание полиции появится недалеко от станций "Октябрьское Поле" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и Панфиловская Московского центрального кольца (МЦК).

Ранее стало известно, что административное здание площадью 5 тысяч квадратных метров появится в поселке ЛМС района Вороново Троицкого административного округа. Там будут находиться подразделения департамента труда и соцзащиты населения, а также судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района.