26 октября, 12:05Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Общее в Запорожской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве добавили, что бойцам "Востока" удалось продвинуться в глубину обороны противника.
Ранее Вооруженные силы России также взяли под контроль населенный пункт Мировка в регионе. Кроме того, российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в зоне действия "Востока" противник потерял свыше 245 военных и 8 автомобилей.