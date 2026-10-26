Фото: MAX/"Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве добавили, что бойцам "Востока" удалось продвинуться в глубину обороны противника.

Ранее Вооруженные силы России также взяли под контроль населенный пункт Мировка в регионе. Кроме того, российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в зоне действия "Востока" противник потерял свыше 245 военных и 8 автомобилей.