Депутат Колунов: при повреждении лифта вандалами надо зафиксировать ущерб

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При повреждении лифта вандалами в первую очередь нужно зафиксировать ущерб на фото или видео, а затем обратиться в управляющую организацию. Об этом RT заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что ремонт подъемника должна обеспечить управляющая организация – управляющая компания (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

Параллельно с проведением ремонта можно заняться поиском хулиганов – это под силу как самой УК, так и собственникам. Такой вариант позволит не расходовать средства со счета дома, отметил Колунов.

Для поиска собеседник издания советует запросить в управляющей организации записи камер видеонаблюдения, если они установлены в подъемнике или подъезде, а также расспросить соседей в общедомовом чате. Возможно, кто-то заметил чужих людей или опознал известных вандалов.

После этого, продолжил Колунов, нужно обратиться в полицию по факту вандализма или умышленного повреждения имущества. Заявление вправе подать как руководитель УК, так и любой собственник, приложив к нему фотоматериалы и видеозаписи. При установлении виновных их обяжут компенсировать ущерб.

Когда хулиганами становятся подростки, не достигшие 14 лет, их возьмут на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Материальный ущерб в таком случае суд взыскивает с родителей, напомнил депутат.

Ранее эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что фото- и видеофиксация, а также жалоба в жилищную инспекцию помогут наказать УК за отсутствие чистоты и порядка в подъездах. Он призвал жильцов не оставлять без внимания ситуацию, когда на общедомовой территории копятся пыль и мусор, ведь за отсутствие уборки им ежемесячно приходится платить.