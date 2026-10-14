Эксперт Федорук назвал порядок действий при очень горячих батареях в квартире

14 октября, 18:39Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обращаться в диспетчерскую и вызывать сотрудника управляющей компании для замера тепла необходимо жильцам, если в квартире слишком горячие батареи. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.
Ранее жители одного из подмосковных жилых комплексов пожаловались, что из-за слишком горячих батарей температура в квартире достигает 31 градуса.
Федорук сослался на приложение к постановлению правительства РФ № 354, согласно которому температура в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 18 градусов в обычных комнатах и плюс 20 в угловых. При этом допустимое превышение составляет не более 4 градусов.
Если нарушение зафиксировано, УК обязана сделать перерасчет по отоплению: за каждый час отклонения температуры от нормы плата должна снижаться на 0,15%, отметил Федорук.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что жильцы могут починить или поменять радиаторы отопления за счет общих средств на содержание жилья. Но только в случае, если оборудование не имеет запорных кранов.