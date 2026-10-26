РСТ: виза в Черногорию может обойтись россиянам примерно в 35 евро

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Виза в Черногорию для россиян обойдется примерно в 35 евро, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Представители туротрасли предполагают, что такую сумму нужно будет отдать за визу для взрослого заявителя. Для ребенка младше 14 лет консульский сбор составит ориентировочно 17,5 евро. Документы, как предполагается, нужно будет подавать лично.

Директор по связям с общественностью одного из туроператоров Дарья Домостроева ожидает, что после введения виз поток российских туристов в Черногорию продолжит сокращаться. Уже сейчас, по ее словам, спрос сдерживают отсутствие прямых рейсов и сложная дорога.

Руководитель отдела развития продукта еще одного представителя туротрасли Людмила Блинкова рассказала, что прошлым летом россияне проявляли интерес к отдыху в Черногории, но ажиотажа перед сменой визовых правил на рынке не было. Точнее оценить спрос на следующий сезон, по ее словам, получится весной, когда туристы начнут планировать летние поездки.

Черногория официально уведомила Россию о введении виз с 1 ноября. С этой даты въезд на территорию страны для россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории или визы одной из стран Шенгенской зоны, а также ряда других государств.



Сроки, в течение которых российским туристам будут выдавать визы, Подгорица пока не обозначила, однако известно, что оформить визу можно в дипломатических и консульских представительствах страны, а также в центрах визовых услуг VFS Global. Последние работают в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

