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22 октября, 09:25

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Посольство РФ: власти Черногории пока не сообщали о сроках выдачи виз для россиян

Власти Черногории пока не сообщали о сроках выдачи виз для россиян – посольство РФ

Фото: depositphotos/id1974

Сроки, в течение которых российским туристам будут выдавать визы, черногорская сторона пока не обозначила, сообщили РИА Новости в посольстве России в Подгорице.

Оформить черногорскую визу можно в дипломатических и консульских представительствах страны, а также в центрах визовых услуг VFS Global. Они работают в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Кроме того, планируется внедрение выдачи электронных виз.

При этом в июле, когда было принято решение поменять правила въезда, российское посольство оценивало введение виз как свидетельство зависимости официальной Подгорицы от "зарубежных покровителей", которые добиваются порчи отношений двух стран. В диппредставительстве предупреждали, что в результате пострадает сама республика.

Ранее посол России Александр Лукашик сообщил: Черногория официально уведомила РФ о введении виз для россиян с 1 ноября. Подгорица направила Москве уведомление о прекращении действия соглашения от 24 сентября 2008 года об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Черногории.

С 1 ноября, как ожидается, россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии визы Черногории, визы одной из стран Шенгенской зоны или ряда других государств.

Гражданам Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции также потребуется виза. Такую меру приняли для полной синхронизации визовой политики страны с политикой Евросоюза. При этом в Москве и ряде других городов РФ уже открылись черногорские визовые центры.

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