Путин наградил орденами вице-премьера Григоренко и депутата Савельева

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Владимир Путин наградил вице-премьера Дмитрия Григоренко и бывшего вице-премьера, депутата ГД Виталия Савельева орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что награды вручены Григоренко и Савельеву за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

Путин освободил от должности Савельева в связи с его избранием депутатом Госдумы IX созыва. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на утверждение в ГД кандидатуры новых членов кабмина.

В частности, в структуре кабинета министров появится новая должность – вице-премьер, совмещающий этот пост с работой министра финансов. На нее предложен действующий глава Минфина Антон Силуанов. Премьер также предложил наградить государственными наградами уходящих с постов вице-премьеров Юрия Трутнева, а также Григоренко. Путин поддержал эту идею.

