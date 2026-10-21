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21 октября, 15:10

Политика

Пресс-секретарь Зюганова Ющенко станет советником Володина

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ и пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко будет назначен советником председателя Госдумы Вячеслава Володина, рассказал спикер нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент идет оформление документов.

О том, что Ющенко может перейти на должность советника председателя Госдумы, ранее сообщили "Ведомости", ссылаясь на источники в КПРФ и в Думе.

С 1995 года Ющенко занимается информационным обеспечением деятельности КПРФ, а членом партии стал в 2026 году. Также он в течение трех созывов был депутатом Госдумы от КПРФ – с 2011 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что в структуре правительства появится новая должность – вице-премьер, совмещающий этот пост с работой министра финансов. На нее предложен действующий глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, должность зампреда правительства – руководителя аппарата правительства предложено занять первому замминистра финансов Ирине Окладниковой.

Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в свою очередь, выдвинули на пост зампреда правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Никитин, министр транспорта, может перейти на должность вице-премьера. Освободившееся место главы Минтранса предложено главе Росавиации Дмитрию Ядрову.

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