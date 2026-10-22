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22 октября, 10:03

Происшествия

Жителя Севастополя задержали за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе местного жителя, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о Черноморском флоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1969 года рождения. Его установили как агента пятого управления департамента контрразведки СБУ, подозреваемого в государственной измене.

По данным ЦОС, мужчина по своей инициативе вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. Через мессенджер он отправлял данные о том, где размещены военная техника и подразделения Черноморского флота России. В ФСБ отметили, что в дальнейшем эти сведения могли быть использованы противником против безопасности РФ.

Следственный отдел УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Фигурант арестован.

До этого силовики задержали 18-летнего жителя Марий Эл, который подозревается в передаче украинской военной разведке данных об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе.

Выяснилось, что по заданию куратора он за денежное вознаграждение собирал и передавал сведения не только о местах дислокации объектов ОПК, но и правоохранительных органов на территории республики. Фигурант заключен под стражу.

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