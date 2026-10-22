Третьяк прокомментировал обвинения о насилии в семье бизнесмена Иванцова

Фото: телеграм-канал "112"

Депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк заявил, что не замечал признаков плохого отношения к детям в семье экс-президента группы компаний "Восток Девелопмент" Сергея Иванцова. Об этом он рассказал Москве 24.

"Сергей Иванцов – верующий человек, профессионал и патриот нашей страны. Знаком и с ним, и с его семьей, был у него в гостях и не видел никаких признаков негативной атмосферы в общении между отцом и детьми", – сказал Третьяк.

Он подчеркнул, что установить, нарушались ли права детей, должны компетентные органы. По словам депутата, выводы можно будет делать только после завершения работы правоохранителей.

Третьяк также сообщил, что на фоне последних событий Иванцов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Других подробностей он не привел.

В октябре 2026 года Следственный комитет начал проверку по информации о жестоком обращении с детьми в семье Иванцова.

По утверждению родственников, в семье систематически нарушались права несовершеннолетних, в том числе применялось физическое насилие. Дома, по их словам, действовали порядки, похожие на секту, с собственным гербом и гимном, который дети якобы должны были исполнять стоя, а за провинности применялись избиения, окунание головой в унитаз и многочасовые стойки на кулаках.

Доказательства собирала 17-летняя дочь Иванцова. Около года она тайно сохраняла записи камер в московской квартире и передавала их матери и старшей сестре, живущей в Лондоне. Летом девушка обратилась в полицию, после чего ее поместили в социальный центр "Планета семьи", где, по словам матери, изъяли телефон и требовали отказаться от показаний.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Москве Сергею Ярошу доложить о ходе проверки. Также ситуацию взяла на личный контроль уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Если будет доказано истязание двух и более детей, Иванцову может грозить до семи лет лишения свободы.

Сам бизнесмен отвергает все обвинения, называя их клеветой, и намерен отстаивать свою правоту в правовом поле. В настоящее время под его опекой находятся восемь несовершеннолетних детей. Их матери, большинство из которых являются гражданками Таиланда и Индонезии, лишены родительских прав. Всего у предпринимателя 11 детей, рожденных девятью бывшими женами.