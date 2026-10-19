СК начал проверку информации о насилии над детьми в семье застройщика Иванцова

Фото: телеграм-канал "112"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверки по информации о жестоком обращении с детьми в семье жителя столицы застройщика Сергея Иванцова. Об этом заявила пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, в эфире информационной правовой программы говорилось, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав детей, проживающих с ним, в том числе о физическом насилии. У журналистов имеются видеозаписи, которые подтверждают часть этих фактов.

В СК также рассказали, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр. По информации программы, это делалось для давления на нее и отказа от показаний.

Проверку проводит Главное следственное управление СК России по Москве. Кроме того, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Сергею Ярошу представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК России.

О жестоком обращении с семьей бывшего президента группы компаний "Восток Девелопмент" Иванцова стало известно 19 октября. Обвинения выдвинули дети и его экс-жены. По словам детей, отец превратил семью в нечто вроде секты с собственным гербом и гимном, который требует исполнять стоя по стойке "смирно". За любую провинность в доме наказывают: бьют, окунают головой в унитаз, заставляют часами стоять на кулаках или коленями на гречке.

Старшая дочь бизнесмена Анастасия Иванцова передала журналистам видеозаписи из московской квартиры, запечатлевшие издевательства. Уточняется, что она давно живет в Лондоне и не общается с отцом. Ее младшая 17-летняя сестра начала собирать доказательства жестокого обращения: около года она тайно сохраняла записи камер наблюдения и отправляла их матери и старшей сестре.

В полицию девушка подала заявление только этим летом. Ее мать Ольга Шердиц рассказала, что в тот же день дочь отправили в социальный центр "Планета семьи". Там у подростка отобрали телефон, гостей к ней не пускают – только отца. В письмах родным она сообщает об угрозах и требованиях отказаться от показаний.

На данный момент с Иванцовым проживают 8 несовершеннолетних сыновей и дочерей, матери которых лишены родительских прав. Большинство матерей – гражданки Таиланда и Индонезии. Всего у бизнесмена 11 детей от 9 бывших жен.

