Адвокат Денисова: бизнесмену Иванцову может грозить до 7 лет за истязание детей

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Экс-президенту группы компаний "Восток Девелопмент" Сергею Иванцову, в отношении которого проводится проверка по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила адвокат Полина Денисова.

По ее словам, правоохранители могут квалифицировать произошедшее как истязания по статье 117 УК РФ "Истязание". Если истязаниям подвергался один ребенок, то максимальный срок лишения свободы составляет до 3 лет. Однако если подтвердится, что такое происходило с двумя и более детьми, то Иванцову может грозить до 7 лет лишения свободы.

"Здесь самое главное, что насилие несет систематический характер как линия поведения в воспитании. Например, заставлять ребенка стоять в углу на гречке, создавать какие-то ограничения, закрывать в темных комнатах и тому подобное", – добавила Денисова.

Вместе с тем она указала, что по статье 156 УК РФ предпринимателю грозит штраф до 100 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, может быть применена статья 116 УК РФ "Побои", если следственные органы установят соответствующее причинение вреда.

Помимо уголовно-правовых, есть и семейно-правовые правоотношения, включая лишение или ограничение родительских прав, продолжила адвокат.

"Если деяние Иванцова не дотягивает до уголовной ответственности, есть административно-правовая (ответственность. – Прим. ред.)", – указала Денисова.

В таком случае правонарушение квалифицируется по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и грозит нарушителю штрафом до 3 тысяч рублей.

Ранее дети и бывшие жены обвинили экс-президента группы компаний "Восток Девелопмент" в жестоком обращении. По их словам, в семье царили порядки, напоминавшие секту, а за проступки наказывали избиениями, окунали головой в унитаз, заставляли часами стоять на кулаках или коленями на гречке. Няню детей также обвинили в физических наказаниях, но она это отрицает.

Сам Иванцов утверждает, что это клевета. Он пообещал разбираться по закону. Сейчас с ним живут 8 несовершеннолетних детей, матери которых лишены родительских прав, большинство – гражданки Таиланда и Индонезии. Всего у бизнесмена 11 детей от 9 бывших жен.

