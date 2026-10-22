Минюст объяснил цель закона об ограничениях для скрывающихся за рубежом россиян

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Новый закон об ограничительных мерах в отношении россиян, скрывающихся за границей от наказания в России, должен повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Это не избыточность и не нарушение конституционных прав, а обоснованное восстановление законности и справедливости", – подчеркнул замминистра.

По его словам, закон затронет людей, которые скрываются за рубежом от исполнения вступивших в силу судебных решений, но продолжают пользоваться правовыми институтами России. Свириденко отметил, что документ закрепляет принцип взаимосвязи прав и свобод человека с его обязанностями.

Замминистра также не исключил, что после начала применения закона могут потребоваться отдельные изменения, чтобы согласовать его положения с действующей правовой базой по защите национального суверенитета.

Закон предусматривает 14 видов ограничений. В их числе – блокировка денежных средств, отказ в предоставлении государственных услуг, регистрации прав на недвижимость и автомобили, выдаче кредитов и оказании дистанционных банковских услуг, а также запрет на заключение сделок. Доходы людей, включенных в список Минюста, будут переводить на специальный рублевый счет.

Ранее Минюст сообщил о планах создать публичный реестр россиян, скрывающихся за границей от наказания. В него включат лиц, к которым применили временные ограничительные меры с блокировкой счетов и имущества, с пояснением, почему к каждому применили ограничения.

Этому предшествовал указ Владимира Путина от 7 сентября 2026 года о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей.