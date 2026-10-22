Минюст создаст открытый реестр россиян, скрывающихся от наказания за рубежом

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Минюст России создаст публичный реестр россиян, скрывающихся за границей от наказания в РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

В список включат лиц, в отношении которых применили временные ограничительные меры с блокировкой счетов и другого имущества. Для каждого человека укажут основания введения таких мер.

Перечень разместят на официальном сайте ведомства. По словам Свириденко, доступ к нему будет открытым, как и к реестру иностранных агентов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей. Координировать исполнение этих мер поручили новой структуре, которую возглавил министр юстиции Константин Чуйченко.

Также глава Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что уехавшие и наносящие ущерб государству граждане должны считаться преступниками, а не оппозицией.