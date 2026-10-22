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22 октября, 10:09

Общество

Добровольцы Марфина отправили более 100 гуманитарных грузов в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры северо-восточного административного округа города Москвы

Добровольческое объединение "Сердце Марфина" за три года направило в зону специальной военной операции (СВО) свыше 100 гуманитарных грузов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Активисты делают камуфляжные сети и окопные свечи, а также собирают посылки с самым необходимым. Сегодня в объединении состоят около 100 человек.

За три года бойцам передали более 10 тысяч окопных свечей, около тысячи маскировочных сетей, свыше 300 противодроновых штор. За последние месяцы в зону СВО направили несколько крупных партий. Среди них – 1,8 тонны металлических тросов, силовых кабелей, строительных и расходных материалов.

В сентябре добровольцы передали три аккумуляторные электростанции, около 80 плит из древесной стружки для строительства, примерно 500 килограммов тросов и цепей, а также домашние заготовки. Также солдаты получают детские письма.

В октябре группа отметила трехлетие. На встречу пришли неравнодушные жители и бойцы – участники СВО.

"В программу мероприятия вошли чествование активистов, концерт, выставка изделий первой необходимости для военнослужащих", – рассказала глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина.

Отдельное внимание организация уделяет подшефным – воспитанникам Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей на новых территориях России. Им оказывают адресную поддержку.

Ранее стало известно, что участники "Миллиона призов" направили более 200 миллионов рублей на помощь бойцам СВО. Снаряжение и технику поставляют по заявкам самих военнослужащих. В зону спецоперации отправляют автомобили повышенной проходимости, а мирным жителям помощь оказывают адресно.

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