Два крупных помещения для бизнеса выставили на торги в Лефортове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два помещения свободного назначения выставили на открытые торги в столичном районе Лефортово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь первого объекта – 150,6 квадратного метра. Он находится в подвале дома 51 на улице Авиамоторной, рядом с одноименной станцией метро. Второе помещение площадью 164,2 квадратного метра занимает первый этаж дома 5 на 2-й улице Синичкина, также недалеко от станции "Лефортово". В помещениях можно разместить сервисы, мастерские или офисы.

Как отметил Пуртов, объекты в кварталах с плотной жилой застройкой и развитой транспортной инфраструктурой позволяют привлекать и жителей ближайших кварталов, и клиентов из других частей города. По его словам, на торгах представлен большой выбор подобных помещений.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 и 11 ноября в зависимости от лота. Торги состоятся 12 и 20 ноября на площадке "Росэлторг".

Кроме того, предприниматели могут приобрести два помещения на Рождественской улице рядом со станцией метро "Некрасовка". Площадь объектов – 121,7 и 189,3 "квадрата". Там можно открыть магазин, салон красоты, ремонтную мастерскую или другую организацию.