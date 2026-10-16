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16 октября, 10:49

Город

Помещение для бизнеса выставили на торги в Восточном Дегунине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В московском районе Восточное Дегунино на торги выставили нежилое помещение площадью 613,2 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Объект находится на первом этаже многоквартирного дома по адресу Керамический проезд, дом 57, корпус 1. Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что помещение имеет отдельный вход и подходит для размещения офиса, клиники или другого бизнеса, которому требуется просторное пространство. Оно расположено в пешей доступности от платформы Бескудниково МЦД-1 и станции метро "Яхромская".

Продавцом выступает департамент городского имущества. По словам Пуртова, на городских торгах инвесторы могут найти объекты площадью более 500 квадратных метров для реализации крупных проектов.

Заявки на участие в аукционе для помещения в Восточном Дегунине принимают до 22 октября. Торги состоятся 3 ноября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в Басманном районе Москвы на торги выставили два помещения свободного назначения общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Объекты расположены в нежилом трехэтажном здании на улице Радио, доме 20, недалеко от станции метро "Бауманская".

Площадь одного помещения составляет 808 квадратных метров, другого – 525,1 квадратного метра. Первое занимает второй и третий этажи здания, второе находится в подвальной части.

Недвижимость может подойти компаниям, которым необходимо разместить сотрудников, оборудование и рабочие зоны на одной площадке. Аукционы назначены на 3 ноября и пройдут в электронном формате на площадке "Росэлторг".

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