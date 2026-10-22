Посол России заявил, что прямые авиарейсы в Черногорию возможны после отмены санкций

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Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Черногорией станет возможным только после того, как Подгорица откажется от санкций против Москвы. Об этом ТАСС заявил посол России в Черногории Александр Лукашик.

По словам дипломата, интерес к возвращению рейсов высок, однако обсуждать этот вопрос можно лишь после снятия ограничений.

Черногория присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза в 2022 году. В том числе страна закрыла свое небо для российских самолетов.

Ранее Россия предложила Индии увеличить количество прямых рейсов до 71 в неделю. Дипломат Денис Алипов отметил, что авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" изучают возможность запуска регулярных полетов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.