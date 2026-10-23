Цена нефти Brent превысила 114 долларов за баррель впервые с мая

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась выше 114 долларов за баррель впервые с 5 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04:52 по московскому времени нефть дорожала на 0,78% – до 114,05 доллара за баррель. К 05:01 рост ускорился – Brent достигала 114,72 доллара за баррель.

Впрочем, затем котировки немного скорректировались вниз. К 05:37 нефть торговалась на уровне 114,09 доллара за баррель.

Ранее руководитель сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди заявил об исчерпании запасов нефти в странах Запада. Положение с нефтепродуктами он назвал крайне дефицитным. При этом он добавил, что такая ситуация способна продержаться еще несколько месяцев – по мере того, как будет приближаться зима.