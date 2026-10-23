Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 05:38

Экономика

Цена нефти Brent превысила 114 долларов за баррель впервые с мая

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась выше 114 долларов за баррель впервые с 5 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04:52 по московскому времени нефть дорожала на 0,78% – до 114,05 доллара за баррель. К 05:01 рост ускорился – Brent достигала 114,72 доллара за баррель.

Впрочем, затем котировки немного скорректировались вниз. К 05:37 нефть торговалась на уровне 114,09 доллара за баррель.

Ранее руководитель сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди заявил об исчерпании запасов нефти в странах Запада. Положение с нефтепродуктами он назвал крайне дефицитным. При этом он добавил, что такая ситуация способна продержаться еще несколько месяцев – по мере того, как будет приближаться зима.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика