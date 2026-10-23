МИД РФ: Москва нацелена на проведение встречи лидеров РФ, США и Китая

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Россия нацелена на то, чтобы трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Такие встречи дипломатические, они очень непросто организовываются с точки зрения логистики и повестки дня. Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке", – сказал Руденко, которого цитирует РИА Новости.

При этом повестка возможных переговоров не должна ограничиваться одной темой, подчеркнул дипломат. Москва намерена добиваться включения в нее целого набора вопросов.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином. По его словам, возможные переговоры могли бы быть посвящены в основном сокращению ядерных вооружений, а не урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что США на трехсторонней встрече с Россией и Китаем хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Вместе с тем в Китае не хотят говорить на эти темы.