Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 12:24

Транспорт

Сезон круизной навигации завершится в Москве 16 ноября

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Последние в этом сезоне круизные теплоходы отправятся от Северного речного вокзала Москвы 16 ноября. В этот день теплоходы "Мустай Карим" и "Лебединое озеро" возьмут курс на Нижний Новгород, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что речные путешествия становятся популярнее. С начала нынешнего сезона Северный и Южный речные вокзалы отправили и приняли более 2,3 тысячи рейсов в города России.

В прошлом сезоне круизы от столичных речных вокзалов выбрали более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние более чем 30 лет. Обновленные Северный и Южный речные вокзалы тогда приняли и отправили суда 2,2 тысячи раз.

Отмечается, что речной транспорт в столице развивают по задаче Сергея Собянина.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве готовят речные электросуда и плавучие причалы к зиме. Специалисты проверяют системы отопления, вентиляции и климат-контроля, осматривают корпуса на повреждения и коррозию. До декабря водолазы обследуют подводную инфраструктуру, а зимой движение по Москве-реке будут обеспечивать четыре ледокола.

Новости города: речные вокзалы Москвы за летнюю навигацию посетили более 1,5 млн гостей

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