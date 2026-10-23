Зимний режим на участке трассы М-11 начнет действовать с 26 октября

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Зимний скоростной режим начнет действовать с понедельника, 26 октября, на обходе Новой Усмани и Рогачевки – с 517-го по 544-й километр трассы М-4 "Дон" в Воронежской области, а также на М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга – с 58-го по 680-й километр. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

Для транспортных средств массой менее 3,5 тонны максимальная разрешенная скорость на этих участках обеих трасс снизится со 130 до 110 километров в час. Ограничения будут действовать до 11 апреля 2027 года включительно.

В "Автодоре" пояснили, что зимний режим вводят для безопасности автомобилистов в сложных погодных условиях.

Ранее водителям рассказали, как подготовить машину к зиме. Перед наступлением холодов следует проверить техническое состояние автомобиля – обратить внимание на аккумулятор, охлаждающую и тормозную жидкости, а также моторное масло. Эксперты рекомендуют держать в багажнике аварийный набор.