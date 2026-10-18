Эксперт Ашурков посоветовал проверить аккумулятор и масло в машине перед зимой

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Перед наступлением холодов автомобилистам следует проверить техническое состояние машины. В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, охлаждающую и тормозную жидкости, а также моторное масло, рассказал ТАСС руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Охлаждающая жидкость должна выдерживать ожидаемые зимние температуры. Если она замерзнет, это может негативно сказаться на состоянии автомобиля. Аккумулятор тоже требует проверки: в мороз он быстрее разряжается, поэтому при необходимости его стоит дополнительно зарядить.

Отдельное внимание следует уделить тормозной жидкости. Со временем в ней накапливается влага, из-за чего при сильных морозах могут возникнуть проблемы с работой тормозной системы. Если жидкость не меняли более двух-трех лет, эксперт рекомендует заменить ее перед зимой.

Моторное масло необходимо подбирать с учетом сезона и климатических условий. Для регионов с суровыми зимами Ашурков посоветовал использовать масло с индексом вязкости 0W или 5W. Оно сохраняет текучесть при температуре от минус 30 до минус 40 градусов.

До наступления морозов также нужно удалить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость. Выбирать ее следует с учетом ожидаемых температур: в продаже есть составы, рассчитанные на минус 15, 20 и 30 градусов.

Эксперт также рекомендует держать в багажнике аварийный набор. В него стоит включить провода для запуска двигателя от аккумулятора другой машины, буксировочный трос, складную лопату и щетку для снега.

Ранее Ашурков посоветовал переходить на зимние шины рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд держится ниже 5–7 градусов. Ждать первого снега не стоит.