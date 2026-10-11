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Новости

11 октября, 16:30

Транспорт

В России за год цены услуг шиномонтажа выросли на 10–15%

В России за год цены услуг шиномонтажа выросли на 10–15%

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В России за год услуги шиномонтажа подорожали на 10–15%, пишут автомобильные журналисты. На рост цен повлияли инфляция и подорожание мелких комплектующих, необходимых для шиноремонтных работ.

Кроме того, значительно выросла стоимость колес, привезенных из-за границы и предназначенных для некоторых европейских марок автомобилей. Чтобы сэкономить, эксперты советуют обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, а также пользоваться предложениями для постоянных клиентов и бонусными программами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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