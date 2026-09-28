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28 сентября, 07:30

Транспорт

Новые участки выделенных полос заработали на Ленинградском и Волоколамском шоссе

Новые участки выделенных полос заработали на Ленинградском и Волоколамском шоссе

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На Ленинградском и Волоколамском шоссе заработали новые участки выделенных полос для общественного транспорта. По ним будут курсировать 13 маршрутов, в том числе магистральные и ночные.

По будням пассажиры на этих маршрутах совершают более 115 тысяч поездок. Предполагается, что время в пути сократится в 2 и даже 3 раза. Кроме того, движение станет безопаснее: выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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