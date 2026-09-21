Собянин: путепровод над Шмитовским проездом появится возле Москва-Сити

Путепровод над Шмитовским проездом появится возле Москва-Сити. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, город активно развивает улично-дорожную сеть в районе делового центра. Новый путепровод будет длиной больше 50 метров. Уже готовы две опоры. Завершено укрепление элементов пролетного строения. Готовность объекта составляет около 60%. Путепровод оборудуют лестничными сходами и лифтами.

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