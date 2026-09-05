Новый участок МСД сократил время в пути для 700 тысяч москвичей

Открытие нового участка Московского скоростного диаметра сократило время в пути для 700 тысяч москвичей. Магистраль протянулась вдоль Каспийской улицы от Севанской до Павелецкого направления МЖД.

На новом участке от четырех до шести полос движения. С его открытием перепробег машин сократился примерно на два километра. Построили и реконструировали почти 5,5 километра дорог, появились две эстакады и съезды.

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