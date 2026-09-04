Режим работы и стоимость парковок в Москве не изменится 5 и 6 сентября

Режим работы и стоимость платных парковок в Москве не изменится 5 и 6 сентября, когда будет отмечаться День города. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

5 сентября за парковку надо будет платить по действующим тарифам. 6 сентября машину можно будет поставить бесплатно в зонах, где это предусмотрено по воскресеньям.

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