04 сентября, 11:15Транспорт
Беспилотные трамваи запустят еще на двух маршрутах в Москве
Беспилотные трамваи начнут работать еще на двух маршрутах в Москве. Сейчас их готовят к запуску.
Первый беспилотный трамвай запустили год назад по маршруту от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. За это время совершили более 140 тысяч поездок.
На трамваях установлены специальные датчики, камеры, лидары и радары. В бортовые устройства загружены цифровая карта и цифровой двойник маршрута. Система V2I помогает трамваю взаимодействовать с умной инфраструктурой города.
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