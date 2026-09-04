Беспилотные трамваи запустят еще на двух маршрутах в Москве

Беспилотные трамваи начнут работать еще на двух маршрутах в Москве. Сейчас их готовят к запуску.

Первый беспилотный трамвай запустили год назад по маршруту от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. За это время совершили более 140 тысяч поездок.

На трамваях установлены специальные датчики, камеры, лидары и радары. В бортовые устройства загружены цифровая карта и цифровой двойник маршрута. Система V2I помогает трамваю взаимодействовать с умной инфраструктурой города.

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