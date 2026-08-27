Сергей Собянин рассказал о строительстве новых дорог на юге Москвы

В Москве продолжается строительство улично-дорожной сети в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Здесь появится альтернативный выезд на Южную рокаду в сторону МСД, а также дополнительные маршруты наземного транспорта.

На месте строят 70-метровый путепровод по основному ходу Каширского проезда над Южной рокадой. На объекте установили защитные и разделительные ограждения, завершили укладку асфальта и начали облицовку подпорной стены. Объект будет готов до конца года.

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