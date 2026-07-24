БКЛ станет полностью беспилотной к 2030 году

Большая кольцевая линия столичного метро станет полностью беспилотной к 2030 году. Уже сейчас беспилотный поезд успешно проехал по БКЛ более 4 тысяч километров.

Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает двери, контролирует скорость и соблюдает график движения. За 6 месяцев испытаний машинисту, который страхует автоматику, ни разу не пришлось вмешаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.