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19 июля, 09:15

Транспорт

Два маршрута наземного транспорта в Москве полностью переведены на электробусы

Два маршрута наземного транспорта в Москве полностью переведены на электробусы

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В Москве еще два маршрута наземного городского транспорта полностью перевели на электробусы. Экологичный транспорт теперь курсирует под номерами 191 и 902. Маршруты проходят через пять районов столицы.

Электробусы останавливаются у трех станций метро и двух станций Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, общественный транспорт доставляет пассажиров до школ, больниц и других социальных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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