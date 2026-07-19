Два маршрута наземного транспорта в Москве полностью переведены на электробусы

В Москве еще два маршрута наземного городского транспорта полностью перевели на электробусы. Экологичный транспорт теперь курсирует под номерами 191 и 902. Маршруты проходят через пять районов столицы.

Электробусы останавливаются у трех станций метро и двух станций Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, общественный транспорт доставляет пассажиров до школ, больниц и других социальных объектов.

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