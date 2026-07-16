Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Строители завершили проходку первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Тоннелепроходческий щит "Ольга" преодолел более 1,5 километра под рекой Сосенкой и Калужским шоссе. Сейчас между этими же станциями продолжается проходка второго тоннеля, она выполнена примерно на 30%. Завершить работы планируют в ноябре.

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