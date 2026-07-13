Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

К новому учебному году в московских школах откроют более сотни обновленных кабинетов физики. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Кабинеты появятся в зданиях, реконструированных по программе "Моя школа".

Туда поставят около 30 тысяч единиц современного оборудования, включая цифровые лаборатории с датчиками, комплекты для подготовки к ОГЭ, осциллографы, оптические установки и приборы для исследований.

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