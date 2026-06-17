Сергей Собянин: набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

Набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки. О планах по расширению зон отдыха у воды Сергей Собянин рассказал в мессенджере МАХ. Протяженность нового участка составит более 1 километра.

По словам мэра, эта территория станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр, рядом с ним будет построен причал. На самой набережной укрепят берега и сделают подпорные стены.

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